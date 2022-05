USA, svolta storica: parità salariale tra la nazionale maschile e femminile (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Federcalcio americana (United States Soccer Federation), l’associazione calciatrici (United States Women’s National Team Players Association) e l’associazione calciatori della nazionale (United States National Soccer Team Players Association) hanno raggiunto uno storico accordo, il primo nel suo genere. L’accordo prevede la parità salariale tra le donne e gli uomini della nazionale che riceveranno dunque pari compenso. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Federcalcio americana (United States Soccer Federation), l’associazione calciatrici (United States Women’s National Team Players Association) e l’associazione calciatori della(United States National Soccer Team Players Association) hanno raggiunto uno storico accordo, il primo nel suo genere. L’accordo prevede latra le donne e gli uomini dellache riceveranno dunque pari compenso. L'articolo

