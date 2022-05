Uomini e Donne | mercoledì 18 maggio alle 14 45 su Canale 5 | le anticipazioni della puntata

Advertising

lauraboldrini : Gravissimo quanto sta emergendo sul raduno degli #Alpini. Centinaia di donne che denunciano molestie di vario gene… - chetempochefa : 'Gli uomini possono avere diciotto mogli, trenta famiglie, gli amici del calcetto, quelli del circolo del golf, que… - Radio3tweet : Sono uomini e donne senza diritti, che mandano avanti gran parte della nostra economia. Dai braccianti nei campi ai… - AdornatoAntonio : RT @michelegiorgio2: INCHIESTA. Con più di otto milioni di abitanti, la Sierra Leone è posizionata tra gli ultimi posti della classifica pe… - LinkaTv : E' iniziato Uomini e Donne su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: -

Nuova puntata di, questo pomeriggio alle 14.45 su Canale 5. Lo show condotto da Maria De Filippi vedrà protagonista ancora Luca che non ha ancora le idee chiare sulle sue preferenze. Nonostante l'...L'auspicio del Papa è che la sua eredità possa continuare a ispirare "gli sforzi deglie delledi buona volontà ovunque, affinché perseverino nel tessere legami di unità e di pace tra i ...La Federazione americana del calcio ha raggiunto uno storico accordo, in base al quale le donne e gli uomini della nazionale riceveranno un compenso pari. L'intesa mette fine a anni di contenzioso, ch ...Con 25mila nuove diagnosi annue è il quinto tipo di cancro più frequente in Italia. Anche la cistite ricorrente non va sottovalutata. Un'iniziativa e un video-spot per richiamare l'attenzione sui sint ...