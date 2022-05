Uno smartphone interessante a poco prezzo? Il realme 9 Pro 5G (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il realme 9 Pro 5G, ad oggi considerato uno dei telefoni Android di fascia media più richiesti, è disponibile ad un’incredibile sconto del 29% grazie ad un’offerta su Amazon irrinunciabile. Questo device è un perfetto sostituto, sotto ogni aspetto, di uno smartphone ormai lento e datato. È venduto e spedito dall’e-commerce e la sua disponibilità è immediata. Il fantastico prezzo da non farsi assolutamente scappare è di 232,99 euro (invece di 329,99 euro di listino), insomma un vero e proprio affare. Il modello in considerazione possiede 6GB di memoria RAM e 128GB di storage interno. Il colore corrisponde al fantastico Nero Midnight. A questo punto, andiamo a vedere insieme quali sono i principali dettagli tecnici che offre questo modello dell’azienda di Shenzhen. Il realme 9 Pro 5G (modello 2022) sfoggia un display ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il9 Pro 5G, ad oggi considerato uno dei telefoni Android di fascia media più richiesti, è disponibile ad un’incredibile sconto del 29% grazie ad un’offerta su Amazon irrinunciabile. Questo device è un perfetto sostituto, sotto ogni aspetto, di unoormai lento e datato. È venduto e spedito dall’e-commerce e la sua disponibilità è immediata. Il fantasticoda non farsi assolutamente scappare è di 232,99 euro (invece di 329,99 euro di listino), insomma un vero e proprio affare. Il modello in considerazione possiede 6GB di memoria RAM e 128GB di storage interno. Il colore corrisponde al fantastico Nero Midnight. A questo punto, andiamo a vedere insieme quali sono i principali dettagli tecnici che offre questo modello dell’azienda di Shenzhen. Il9 Pro 5G (modello 2022) sfoggia un display ...

