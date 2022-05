Unicredit, la guerra ha fermato colloqui fusione con Commerzbank (Di mercoledì 18 maggio 2022) Unicredit e Commerzbank erano sul punto di avviare colloqui per una fusione prima che lo scoppio della guerra in Ucraina fermasse un’operazione che avrebbe potuto fare da apripista al consolidamento bancario transnazionale in Europa. Lo scrive il Financial Times, secondo cui all’inizio del 2022 l’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, aveva pianificato con il suo omologo, Manfred L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 18 maggio 2022)erano sul punto di avviareper unaprima che lo scoppio dellain Ucraina fermasse un’operazione che avrebbe potuto fare da apripista al consolidamento bancario transnazionale in Europa. Lo scrive il Financial Times, secondo cui all’inizio del 2022 l’amministratore delegato di, Andrea Orcel, aveva pianificato con il suo omologo, Manfred L'articolo

