Una Vita Anticipazioni, Puntate 23-27 Maggio 2022: Natalia arrestata! (Di mercoledì 18 maggio 2022) Anticipazioni Una Vita, trama Puntate dal 23 al 27 Maggio 2022: Natalia viene arrestata per l’omicidio di Felicia e in tanti si alleano per aiutarla. Miguel inizia a scoprire la verità su Daniela… Una Vita continua ad appassionare milioni di telespettatori ogni pomeriggio. Nel corso delle Puntate dal 23 al 27 Maggio 2022, le indagini su Natalia subiranno una grande evoluzione al punto che quest’ultima sarà arrestata. Naturalmente Felipe sarà in prima linea per difendere la donna che ama e fare sì che venga rilasciata. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una Vita: dove eravamo rimasti? Natalia viene ricattata da Carron. ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 18 maggio 2022)Una, tramadal 23 al 27viene arrestata per l’omicidio di Felicia e in tanti si alleano per aiutarla. Miguel inizia a scoprire la verità su Daniela… Unacontinua ad appassionare milioni di telespettatori ogni pomeriggio. Nel corso delledal 23 al 27, le indagini susubiranno una grande evoluzione al punto che quest’ultima sarà arrestata. Naturalmente Felipe sarà in prima linea per difendere la donna che ama e fare sì che venga rilasciata. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una: dove eravamo rimasti?viene ricattata da Carron. ...

