Una vita anticipazioni: Anabel è incinta? Marcos ucciderà Soledad? (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tornano le nostre anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 19 maggio 2022: che cosa accadrà nella puntata del giovedì? Avrete visto che Anabel, dopo aver lasciato il convento è tornata ad Acacias 38 e mentre era in strada con Soledad ha visto Aurelio. La domestica le aveva chiesto di non avvicinarsi per evitare di nuovo scontri con suo padre ma Anabel si è sentita male ancora prima di raggiungere l’uomo, che cosa ha la ragazza? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, in onda come sempre alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1390 della soap spagnola. Una vita anticipazioni: la trama della puntata di domani ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tornano le nostredi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 19 maggio 2022: che cosa accadrà nella puntata del giovedì? Avrete visto che, dopo aver lasciato il convento è tornata ad Acacias 38 e mentre era in strada conha visto Aurelio. La domestica le aveva chiesto di non avvicinarsi per ere di nuovo scontri con suo padre masi è sentita male ancora prima di raggiungere l’uomo, che cosa ha la ragazza? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, in onda come sempre alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1390 della soap spagnola. Una: la trama della puntata di domani ...

