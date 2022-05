Una Vita, anticipazioni 19 maggio: Mendez rivela la verità a Marcos. Felipe deve mediare tra Ramòn e Liberto (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una Vita, anticipazioni 19 maggio: neanche domani mancheranno le emozioni nella telenovela spagnola … Soprattutto per Marcos! Una Vita, anticipazioni 19 maggio: Mendez riesce a dire a Marcos chi ha ucciso Felicia Mendez non si è assolutamente ripreso dopo l’aggressione. Tuttavia dal suo letto d’ospedale, trova la forza di rivelare finalmente ad un insistente Marcos che Soledad è l’assassina di Felicia. Il vedovo dell’ex ristoratrice è scioccato e furibondo con l’amante. Ramòn contende a Liberto il ristorante: se ne occuperà Felipe Ramòn è interessato ad acquistare “Il Nuovo Secolo XX” e si rivolge a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una19: neanche domani mancheranno le emozioni nella telenovela spagnola … Soprattutto per! Una19riesce a dire achi ha ucciso Felicianon si è assolutamente ripreso dopo l’aggressione. Tuttavia dal suo letto d’ospedale, trova la forza dire finalmente ad un insistenteche Soledad è l’assassina di Felicia. Il vedovo dell’ex ristoratrice è scioccato e furibondo con l’amante.contende ail ristorante: se ne occuperàè interessato ad acquistare “Il Nuovo Secolo XX” e si rivolge a ...

