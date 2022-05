Una Vita, anticipazioni 18 maggio: la richiesta di Bellita (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bellita sarà molto in ansia per suo nipote Ignacio e per tale motivo farà una richiesta importante al marito José. La donna, come si evince dalle anticipazioni della puntata Una Vita in onda il 18 maggio, chiederà al consorte di ritrovarlo a tutti i costi. Nel frattempo, Leonardo consegnerà un misterioso pacco ad Antoñito mentre Jacinto farà di tutto per dimostrare a Casilda che Fabiana e Servante si amano. Infine, Liberto farà un'offerta per il ristorante degli Olmedo. anticipazioni Una Vita 18 maggio: Bellita chiederà a José di ritrovare Ignacio a tutti i costi José riferirà a Bellita di aver scoperto che Ignacio traffica in scheletri umani e che dopo aver discusso con lui per l'affare illegale che portava avanti, ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 18 maggio 2022)sarà molto in ansia per suo nipote Ignacio e per tale motivo farà unaimportante al marito José. La donna, come si evince dalledella puntata Unain onda il 18, chiederà al consorte di ritrovarlo a tutti i costi. Nel frattempo, Leonardo consegnerà un misterioso pacco ad Antoñito mentre Jacinto farà di tutto per dimostrare a Casilda che Fabiana e Servante si amano. Infine, Liberto farà un'offerta per il ristorante degli Olmedo.Una18chiederà a José di ritrovare Ignacio a tutti i costi José riferirà adi aver scoperto che Ignacio traffica in scheletri umani e che dopo aver discusso con lui per l'affare illegale che portava avanti, ...

