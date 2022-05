Un progetto per reinserire i malati oncologici nel mondo del lavoro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un progetto per il reinserimento nel mondo del lavoro delle persone in cura per patologie oncologiche negli ospedali del Gruppo San Donato: Irccs Ospedale San Raffaele e Irccs Policlinico San Donato nell’area milanese, Istituto Clinico Beato Matteo a Vigevano, Policlinico San Marco e Policlinico San Pietro a Bergamo, Istituto Clinico S. Anna a Brescia. Partito in sordina in piena pandemia da un’idea della onlus collegata all’Irccs Ospedale San Raffaele (Gruppo San Donato) Salute allo Specchio, e di Actl-Job Farm con la collaborazione di Avo Segrate e Amici della Casa dei Diritti, Back to Work oggi è un progetto strutturato pronto per la terza edizione di corsi di formazione volti a supportare le persone in cura per patologie oncologiche nella delicata fase di ingresso e reingresso lavorativo. “Il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Unper il reinserimento neldeldelle persone in cura per patologie oncologiche negli ospedali del Gruppo San Donato: Irccs Ospedale San Raffaele e Irccs Policlinico San Donato nell’area milanese, Istituto Clinico Beato Matteo a Vigevano, Policlinico San Marco e Policlinico San Pietro a Bergamo, Istituto Clinico S. Anna a Brescia. Partito in sordina in piena pandemia da un’idea della onlus collegata all’Irccs Ospedale San Raffaele (Gruppo San Donato) Salute allo Specchio, e di Actl-Job Farm con la collaborazione di Avo Segrate e Amici della Casa dei Diritti, Back to Work oggi è unstrutturato pronto per la terza edizione di corsi di formazione volti a supportare le persone in cura per patologie oncologiche nella delicata fase di ingresso e reingresso lavorativo. “Il ...

