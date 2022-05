Un Posto Al Sole anticipazioni | Marina o Lara: Roberto nei guai (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole si riaccenderà la guerra tra Marina e Lara. Cosa farà Roberto Ferri? Marina e Lara (Raiplay screenshot)Le anticipazioni di Un Posto Al Sole ci svelano che la guerra tra Marina e Lara non è ancora finita. Scopriamo insieme che cosa succederà alle due donne protagoniste della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Nelle puntate che stiamo vedendo in onda in questo momento Lara ha scoperto di essere in attesa di un figlio da Roberto Ferri, ma l’uomo le ha già intimato di non voler diventare di nuovo padre. L”imprenditore ha fatto un gesto umiliante davanti alla ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nelle prossime puntate di UnAlsi riaccenderà la guerra tra. Cosa faràFerri?(Raiplay screenshot)Ledi UnAlci svelano che la guerra tranon è ancora finita. Scopriamo insieme che cosa succederà alle due donne protagoniste della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Nelle puntate che stiamo vedendo in onda in questo momentoha scoperto di essere in attesa di un figlio daFerri, ma l’uomo le ha già intimato di non voler diventare di nuovo padre. L”imprenditore ha fatto un gesto umiliante davanti alla ...

Advertising

abludancer : RT @CLaRosa7: C'è un posto nell'anima dove splende sempre il sole ma non riusciamo a vederlo perché abbiamo la nebbia negli occhi. - redazionetvsoap : Eppure, qualcosa potrebbe succedere... #upas #unpostoalsole #anticipazioni - Franchi98456048 : Comunque Biagio lo preferisco quando fa il portiere a 'Un posto al sole'.#uominiedonne - StefanoDamico5 : @MT_Meli_ Io zero dosi, guarito in tre giorni. E da quando ho avuto il covid curiosamente zero raffreddore o malatt… - commentacose : @onordelvero2 Oggi vengo a prendere il sole sulla tua barchetta che si sta più larghi ed è l'unico posto dove posso… -