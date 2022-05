Un posto al sole, anticipazioni 18 maggio: i sospetti di Bianca (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bianca Boschi sarà sempre più protagonista ad Un posto al sole, come si evince dalle anticipazioni della soap opera partenopea di oggi, mercoledì 18 maggio. La ragazzina, negli ultimi tempi, ha attraversato una fase molto delicata e difficile soprattutto a causa della partenza della madre Angela per la Sicilia per seguire un importante progetto di lavoro. In quel frangente, Bianca si è avvicinata ad una web challenge e ha iniziato ad eseguire prove sempre più pericolose e rischiose. Per fortuna, però, la Boschi ha capito che stava sbagliando e ha deciso di troncare ogni rapporto con i suoi misteriosi interlocutori, riprendendo con serenità la sua vita. Di recente, però, nella sua classe si è verificato un terribile episodio che ha coinvolto Viola, la quale sta svolgendo una supplenza ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 18 maggio 2022)Boschi sarà sempre più protagonista ad Unal, come si evince dalledella soap opera partenopea di oggi, mercoledì 18. La ragazzina, negli ultimi tempi, ha attraversato una fase molto delicata e difficile soprattutto a causa della partenza della madre Angela per la Sicilia per seguire un importante progetto di lavoro. In quel frangente,si è avvicinata ad una web challenge e ha iniziato ad eseguire prove sempre più pericolose e rischiose. Per fortuna, però, la Boschi ha capito che stava sbagliando e ha deciso di troncare ogni rapporto con i suoi misteriosi interlocutori, riprendendo con serenità la sua vita. Di recente, però, nella sua classe si è verificato un terribile episodio che ha coinvolto Viola, la quale sta svolgendo una supplenza ...

