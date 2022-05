Un morto su 6 nel mondo per l'inquinamento, 9 milioni l'anno (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tra smog, sostanze chimiche tossiche, acqua piena di veleni, l'inquinamento e' responsabile di ben 9 milioni di morti l'anno nel mondo, praticamente e' la causa di un decesso su sei (il 16%). La gran ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tra smog, sostanze chimiche tossiche, acqua piena di veleni, l'e' responsabile di ben 9di morti l'nel, praticamente e' la causa di un decesso su sei (il 16%). La gran ...

Advertising

repubblica : L'Aquila, morto uno dei bambini feriti dalla macchina piombata nel giardino dell'asilo: l'auto era stata parcheggia… - sole24ore : ?? Tra i veterani del #Donbass, torturati dai russi e cacciati casa per casa. La storia di Eugen, sequestrato a casa… - girandole_10 : RT @darveyfeels_: io neanche riesco a trovare le parole per la poeticità del fatto che il bambino che si è salvato nel momento in cui Jack… - PensieroNo : RT @stopcensura2020: Vicenza, artigiano di 40 anni trovato morto sul divano di casa: malore improvviso nel sonno - enricosprea : @panorama_it Beh, un mio caro amico è morto per arresto cardiaco sul vialetto di casa, mentre si recava all'ambulan… -