Ultime Notizie – Vaccino covid under 5 | Crisanti | “Farlo a tutti sarebbe spreco di soldi”

"Penso che sarebbe uno spreco di soldi" immunizzare contro covid i bambini sotto i 5 anni, "perché non corrono particolari pericoli". E' il pensiero espresso all'Adnkronos Salute da Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, in merito alla vaccinazione anti-covid per i bambini da 6 mesi di vita ai 5 anni d'età. "Non ha senso – spiega il virologo – proporre una vaccinazione di massa, di popolazione, per questa fascia d'età". In questo momento una richiesta di autorizzazione per la fascia d'età 0-5 anni è stata presentata in Europa da Moderna per il suo Vaccino. La valutazione da parte dell'Agenzia europea del farmaco Ema è in corso.

