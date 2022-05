Ultime Notizie – Ufo, il Congresso apre le porte (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Congresso degli Stati Uniti ha tenuto il suo primo briefing aperto sugli UFO in più di 50 anni, ma coloro che cercavano spiegazioni per i numerosi avvistamenti registrati dai piloti militari americani sono rimasti delusi, poiché i funzionari della difesa non hanno rilasciato informazioni ‘sorprendenti’. La seduta, la prima ‘open’ dal 1966, è arrivata dopo un anno eccezionale per gli appassionati di UFO. Nel 2021, l’intelligence ha pubblicato un rapporto contenente 144 segnalazioni di fenomeni aerei non identificati, solo uno dei quali potrebbe essere spiegato. Il rapporto ha raccolto le testimonianze dei piloti della marina statunitense sui loro incontri con gli UAP (Unidentified Aerial Phenomenon), con un tenente in pensione che affermava di aver visto oggetti nel cielo sopra la costa orientale “ogni giorno per almeno un paio d’anni”. Durante il briefing di 90 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ildegli Stati Uniti ha tenuto il suo primo briefing aperto sugli UFO in più di 50 anni, ma coloro che cercavano spiegazioni per i numerosi avvistamenti registrati dai piloti militari americani sono rimasti delusi, poiché i funzionari della difesa non hanno rilasciato informazioni ‘sorprendenti’. La seduta, la prima ‘open’ dal 1966, è arrivata dopo un anno eccezionale per gli appassionati di UFO. Nel 2021, l’intelligence ha pubblicato un rapporto contenente 144 segnalazioni di fenomeni aerei non identificati, solo uno dei quali potrebbe essere spiegato. Il rapporto ha raccolto le testimonianze dei piloti della marina statunitense sui loro incontri con gli UAP (Unidentified Aerial Phenomenon), con un tenente in pensione che affermava di aver visto oggetti nel cielo sopra la costa orientale “ogni giorno per almeno un paio d’anni”. Durante il briefing di 90 ...

