Ultime Notizie – Ucraina | Google chiude suoi uffici in Russia

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Guerrain. Lo riporta l’agenzia di notiziaUnian, citando le parole di un portavoce dell’azienda. “Il sequestro di un conto bancario diha reso impossibile il funzionamento del nostroo russo, incluso il mantenimento di dipendenti e salari in, il pagamento di fornitori e appaltatori e l’adempimento di altri obblighi finanziari”, ha affermato il portavoce di. Allo stesso tempo, riferisce Unian,continuerà a offrire l’opportunità di utilizzare i servizi gratuiti dell’azienda per gli utenti russi. Questi includono Ricerca, YouTube, Gmail, Maps e...

Advertising

sole24ore : ?? La #Finlandia e la #Svezia hanno presentato le rispettive domande di adesione alla #Nato: - CamunoNet : RIFORMA PENSIONI/ Oliveti sollecita interventi per le casse previdenziali private - Il - News24_it : Le notizie del 18 maggio sul coronavirus - - digitalia_bc : - Avangus1 : Le ultime notizie dall'Azovstal parlano di gruppi neonazi di tutta Europa che erano di supporto ai combattenti del… -

Abbattimenti notturni nella zona bianca con rilevazione di calore e visori notturni. E poi le squadre di cacciatori reclutati anche in Liguria e Piemonte dove il piano anti Peste suina africana è ...Alice, il successo con Franco Battiato/ La vittoria a Sanremo con "Per Elisa" Il coraggio di essere Franco, la trama del film: le curiosità esul video evento Rai 1 Il coraggio di ...La Val Grande, dal 2020 Parco Letterario Nino Chiovini, stimola da quasi mezzo secolo scrittori, giornalisti e amanti della montagna: le testimonianze raccolte e il fascino della natura selvaggia si s ...Gli ultimi 6 mesi sono stati carichi di lavoro e ho ceduto allo stress… Oggi Laura ha scoperto da cosa è derivata la spossatezza di poche sere fa. Evidentemente non si è trattata di “troppa emozione” ...