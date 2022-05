Ultime Notizie – Svezia e Finlandia verso la Nato, oggi la domanda di adesione (Di mercoledì 18 maggio 2022) Svezia e Finlandia presenteranno oggi la loro domanda di adesione alla Nato. Lo ha annunciato ieri la premier svedese, Magdalena Andersson, nel corso di una conferenza stampa. “Sono felice che abbiamo intrapreso la stessa strada e che possiamo farlo insieme”, ha detto Andersson nel corso di un punto stampa congiunto con il presidente finlandese, Sauli Niinisto. Previsto un incontro tra il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e gli ambasciatori dei due Paesi presso l’Alleanza Atlantica, Klaus Korhonen e Axel Wernhoff. Svezia – Ieri il ministro degli Esteri svedese, Ann Linde, ha firmato la richiesta parlando di “una cosa epocale, inevitabile”, ed esprimendo la convinzione che sia stato fatto “ciò che ritengo sia il meglio per la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022)presenterannola lorodialla. Lo ha annunciato ieri la premier svedese, Magdalena Andersson, nel corso di una conferenza stampa. “Sono felice che abbiamo intrapreso la stessa strada e che possiamo farlo insieme”, ha detto Andersson nel corso di un punto stampa congiunto con il presidente finlandese, Sauli Niinisto. Previsto un incontro tra il Segretario generale della, Jens Stoltenberg, e gli ambasciatori dei due Paesi presso l’Alleanza Atlantica, Klaus Korhonen e Axel Wernhoff.– Ieri il ministro degli Esteri svedese, Ann Linde, ha firmato la richiesta parlando di “una cosa epocale, inevitabile”, ed esprimendo la convinzione che sia stato fatto “ciò che ritengo sia il meglio per la ...

