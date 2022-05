Ultime Notizie – Superbonus 110, in migliaia a Roma per chiedere sblocco cessione crediti (Di mercoledì 18 maggio 2022) In migliaia in piazza a Roma per chiedere lo sblocco delle cessioni dei crediti fiscali. Partitalia, associazione delle partite iva, insieme alla Class Action nazionale dell’edilizia, alla Federazione artigiani commercianti italiani, a Le partite iva Italia, all’Associazione tecnici e costruttori, Edil Cons-sì e Confederazione sindacati lavoratori europei, contestano le modalità con le quali il governo Draghi ha cambiato le regole sulle cessioni dei crediti, accusando l’esecutivo di aver creato incertezza per aziende e clienti, e di mettere a rischio il futuro oltre mezzo milione di famiglie italiane. “Il governo recepisca le richieste del comparto e ridia slancio a un’economia messa in ginocchio prima dalla pandemia e poi dalla guerra. Non c’è tempo da perdere”, afferma Michel ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Inin piazza aperlodelle cessioni deifiscali. Partitalia, associazione delle partite iva, insieme alla Class Action nazionale dell’edilizia, alla Federazione artigiani commercianti italiani, a Le partite iva Italia, all’Associazione tecnici e costruttori, Edil Cons-sì e Confederazione sindacati lavoratori europei, contestano le modalità con le quali il governo Draghi ha cambiato le regole sulle cessioni dei, accusando l’esecutivo di aver creato incertezza per aziende e clienti, e di mettere a rischio il futuro oltre mezzo milione di famiglie italiane. “Il governo recepisca le richieste del comparto e ridia slancio a un’economia messa in ginocchio prima dalla pandemia e poi dalla guerra. Non c’è tempo da perdere”, afferma Michel ...

