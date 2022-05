Ultime Notizie – Russia sviluppa “super arma laser anti droni” (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Russia ha annunciato di aver sviluppato una potente arma laser in grado di incenerire droni e velivoli. “I nostri fisici hanno sviluppato sistemi laser molto potenti, che possono incenerire vari obiettivi, e li stanno costruendo, pronti per una produzione di massa”, ha detto oggi il vice premier russo Yuri Borisov, citato dall’agenzia di stampa Tass, a quasi tre mesi dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Il nuovo sistema ha una portata di 5 km e può distruggere droni a quest’altezza. E’ stato testato ieri e ha ridotto in cenere un drone in 5 secondi, ha detto Borisov intervenendo ad una conferenza vicino Mosca. La nuova arma laser verrà ora introdotta nell’esercito “dove i primi prototipi sono già in uso”, ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Laha annunciato di averto una potentein grado di inceneriree velivoli. “I nostri fisici hannoto sistemimolto potenti, che possono incenerire vari obiettivi, e li stanno costruendo, pronti per una produzione di massa”, ha detto oggi il vice premier russo Yuri Borisov, citato dall’agenzia di stampa Tass, a quasi tre mesi dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Il nuovo sistema ha una portata di 5 km e può distruggerea quest’altezza. E’ stato testato ieri e ha ridotto in cenere un drone in 5 secondi, ha detto Borisov intervenendo ad una conferenza vicino Mosca. La nuovaverrà ora introdotta nell’esercito “dove i primi prototipi sono già in uso”, ha ...

