Ultime Notizie – Quarta dose vaccino covid | cautela Oms

I dati finora disponibili sulla Quarta dose di vaccino anti-covid mostrano "alcuni benefici a breve termine nelle categorie a più alto rischio (operatori sanitari, over 60 e persone immunocompromesse). Tuttavia, le informazioni sono disponibili solo per i vaccini mRna e ci sono dati limitati sulla durata della protezione e sui benefici di un secondo booster per i giovani sani". L'Organizzazione mondiale della sanità sceglie frasi caute sulla Quarta dose vaccinale, e in particolare sulla prospettiva di estenderla a fasce più ampie di popolazione, secondo quanto emerge dalle raccomandazioni provvisorie redatte sul tema dall'Oms con il supporto del suo gruppo di esperti di immunizzazione (Sage). Lo statement riconosce "le crescenti evidenze sul valore di una dose di ...

