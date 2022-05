Ultime Notizie – Netflix taglia 150 posti di lavoro dopo crollo abbonati

(Di mercoledì 18 maggio 2022)ha annunciato il taglio di 150diin seguito al rallentamento delle entrate e al calo degliche ha scosso l’industria dell’intrattenimento. L’azienda non ha specificato quali dipartimenti saranno interessati dai tagli, anche se la maggior parte delle perdite didisono negli Stati Uniti. “Come abbiamo spiegato in occasione dei guadagni, il rallentamento della crescita dei ricavi ci costringe a rallentare anche la crescita dei costi”, ha ammesso un portavoce di. “Purtroppo oggi lasciamo andare circa 150 dipendenti, per lo più statunitensi. Questi cambiamenti sono guidati principalmente da esigenze aziendali piuttosto che da prestazioni individuali, il che li rende particolarmente difficili perché nessuno di noi vuole ...

Advertising

ilFattoMolfetta : ANZIANI, ATTIVATO A MOLFETTA IL SERVIZIO POTENZIATO DI TELESOCCORSO - PianetaMilan : .@acmilan, #parla #Dionisi e promette #battaglia. #Mercato, ritorno di fiamma #ACMilan #Milan #SempreMilan - junews24com : Dybala Inter: chi sarà 'sacrificato' per fare posto alla Joya. C'è il nome - - QdSit : Cosa ci fa la nave spia russa, la Vasily Tatishchev, unità di classe Vishnya, fotografata al largo delle coste sici… - nicolaPalumbo00 : RT @QdSit: Cosa ci fa la nave spia russa, la Vasily Tatishchev, unità di classe Vishnya, fotografata al largo delle coste siciliane? ...… -

I bombardamenti russi su hanno distrutto una delle più grandi banche genetiche del mondo. Lo ha annunciato Sergey Avramenko , il principale ricercatore dell'Accademia Nazionale delle Scienze Agrarie ...Duvan Zapata continua ad essere l'uomo mercato principale dell'Atalanta che però si è mossa in ...Come Fare a Rimodernare/Rinnovare Casa Ecco alcune Idee per nuovi Complementi d'Arredo, Colori delle Pareti e Poltrone.A buttare "benzina sul fuoco" ci ha pensato recentemente il capo dell'intelligence di Kiev Budanov, che in un'intervista a Sky News Uk ha confermato le informazioni secondo cui Putin sarebbe malato ...