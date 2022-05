Ultime Notizie – Mourinho: “Finale Conference League la più importante della mia carriera” (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Anche se storia e prestigio delle competizioni è diverso, questa Finale per me è la più importante. Le altre le ho già giocate, questa va ancora giocata e voglio vincerla”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho nel media-day in vista della Finale di Conference League del 25 maggio a Tirana contro il Feyenoord. “Abbiamo iniziato ad agosto, abbiamo viaggiato tanto, giocando partite difficili specie in trasferta – aggiunge il tecnico portoghese – Ci sono state conseguenze in Serie A, giocare in Europa e giocare poi in campionato quasi sempre contro squadre che si preparavamo tutta la settimana significa pagare in punti. Guardando la classifica rivedo subito le partite di giovedì e gli errori arbitrali. Questa competizione è stata dura, solo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Anche se storia e prestigio delle competizioni è diverso, questaper me è la più. Le altre le ho già giocate, questa va ancora giocata e voglio vincerla”. Così l’allenatoreRoma Josénel media-day in vistadidel 25 maggio a Tirana contro il Feyenoord. “Abbiamo iniziato ad agosto, abbiamo viaggiato tanto, giocando partite difficili specie in trasferta – aggiunge il tecnico portoghese – Ci sono state conseguenze in Serie A, giocare in Europa e giocare poi in campionato quasi sempre contro squadre che si preparavamo tutta la settimana significa pagare in punti. Guardando la classifica rivedo subito le partite di giovedì e gli errori arbitrali. Questa competizione è stata dura, solo ...

