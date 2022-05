Ultime Notizie – Michelangelo, disegno di giovane nudo venduto per 23,1 milioni di euro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un piccolo disegno recentemente riscoperto di Michelangelo (1475-1564), dal titolo “Un giovane nudo (da Masaccio) circondato da due figure”, eseguito all’inizio della sua carriera, è stato venduto oggi all’asta da Christie’s a Parigi per 23.162.000 euro, commissioni comprese (pari a 19.645.462 sterline; 24.380.019 dollari), diventando così l’opera più costosa mai venduta dell’artista rinascimentale, il prezzo più alto mai raggiunto per un’opera su carta offerta nel continente europeo e il terzo prezzo più alto mai venduto per un disegno di un ‘Old Master’. “Si tratta di un’opera eccezionalmente rara, uno dei pochissimi disegni di Michelangelo ancora in mani private”, ha commentato con l’Adnkronos Stijn Alsteens, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un piccolorecentemente riscoperto di(1475-1564), dal titolo “Un(da Masaccio) circondato da due figure”, eseguito all’inizio della sua carriera, è statooggi all’asta da Christie’s a Parigi per 23.162.000, commissioni comprese (pari a 19.645.462 sterline; 24.380.019 dollari), diventando così l’opera più costosa mai venduta dell’artista rinascimentale, il prezzo più alto mai raggiunto per un’opera su carta offerta nel continentepeo e il terzo prezzo più alto maiper undi un ‘Old Master’. “Si tratta di un’opera eccezionalmente rara, uno dei pochissimi disegni diancora in mani private”, ha commentato con l’Adnkronos Stijn Alsteens, ...

