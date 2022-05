Ultime Notizie – Il 94% degli italiani consuma regolarmente il gelato confezionato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tutti pazzi per il gelato confezionato. In prossimità dell’estate, il 94% degli italiani dichiara di consumarlo regolarmente, nei vari formati disponibili. Un risultato confermato dalla ricerca condotta da Doxa insieme a Froneri Italia, joint venture tra la multinazionale inglese specializzata nella produzione di gelati R&R e la divisione gelati Nestlé. Secondo l’indagine, che ha interessato consumatori di età compresa tra i 18 e i 74 anni, da Nord a Sud, il legame con la stagione estiva, pur rimanendo molto forte, nel corso del tempo sta assumendo una connotazione più dinamica. Gli ice-cream lovers amano il gelato sempre, non solo tra la primavera e l’estate (43%), ma durante tutto l’anno, compresi i mesi più freddi (31%). A farla da padrone, è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tutti pazzi per il. In prossimità dell’estate, il 94%dichiara dirlo, nei vari formati disponibili. Un risultato confermato dalla ricerca condotta da Doxa insieme a Froneri Italia, joint venture tra la multinazionale inglese specializzata nella produzione di gelati R&R e la divisione gelati Nestlé. Secondo l’indagine, che ha interessatotori di età compresa tra i 18 e i 74 anni, da Nord a Sud, il legame con la stagione estiva, pur rimanendo molto forte, nel corso del tempo sta assumendo una connotazione più dinamica. Gli ice-cream lovers amano ilsempre, non solo tra la primavera e l’estate (43%), ma durante tutto l’anno, compresi i mesi più freddi (31%). A farla da padrone, è ...

