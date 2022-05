Ultime Notizie – Governo, Calenda: “Crisi? Ma mandiamo M5S a spazzare il mare” (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Riassumendo: i 5S eleggono il filo russo Petrocelli; poi provano con il più filo russo Ferrara; poi si dividono tra candidato di Di Maio e di Conte e finiscono per far eleggere Stefania Craxi (per fortuna) e ora minacciano la Crisi?! mandiamoli a spazzare il mare”. Così Carlo Calenda su twitter. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Riassumendo: i 5S eleggono il filo russo Petrocelli; poi provano con il più filo russo Ferrara; poi si dividono tra candidato di Di Maio e di Conte e finiscono per far eleggere Stefania Craxi (per fortuna) e ora minacciano la?!li ail”. Così Carlosu twitter. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

redazionerumors : Eva Henger operata al piede, ma rimane una grave deformità Leggi l'articolo completo su - corgiallorosso : #Mourinho: “Rimarrò qui minimo altri 2 anni. Finale squilibrata: il popolo albanese tifi per noi. Smalling, Miki, Z… - VesuvioLive : Gragnano. 24enne ferito fuori la pizzeria: “Mi ha sparato senza un motivo. Non lo conosco” - ilFattoMolfetta : LOTTA LIBERA. IL TEAM PALOMBA SEDE DEL PROGETTO GIOVANI TALENTI - junews24com : Calciomercato Juve: tre strade da seguire per il futuro. Ecco i piani del club - -