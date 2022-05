Ultime Notizie – Crimini di guerra Ucraina, soldato russo si è dichiarato colpevole (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il sergente Vadim Shysimarin, primo soldato russo a processo in Ucraina per Crimini di guerra, si è dichiarato colpevole. Lo riporta la Bbc precisando che Shishimarin, 21 anni, è accusato di aver ucciso a colpi di arma da fuoco un civile disarmato di 62 anni e rischia l’ergastolo. L’omicidio contestato al militare sarebbe avvenuto con un colpo alla testa, nei giorni successivi all’inizio dell’invasione russa. Il principale procuratore di Kiev sta conducendo sempre più indagini sulle accuse secondo le quali le truppe russe hanno ucciso, torturato e maltrattato civili ucraini. L’ufficio del procuratore generale Iryna Venediktova ha detto che sta esaminando più di 10.700 potenziali Crimini di guerra che riguardano più di 600 sospetti. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il sergente Vadim Shysimarin, primoa processo inperdi, si è. Lo riporta la Bbc precisando che Shishimarin, 21 anni, è accusato di aver ucciso a colpi di arma da fuoco un civile disarmato di 62 anni e rischia l’ergastolo. L’omicidio contestato al militare sarebbe avvenuto con un colpo alla testa, nei giorni successivi all’inizio dell’invasione russa. Il principale procuratore di Kiev sta conducendo sempre più indagini sulle accuse secondo le quali le truppe russe hanno ucciso, torturato e maltrattato civili ucraini. L’ufficio del procuratore generale Iryna Venediktova ha detto che sta esaminando più di 10.700 potenzialidiche riguardano più di 600 sospetti. ...

Advertising

redazionerumors : Eva Henger operata al piede, ma rimane una grave deformità Leggi l'articolo completo su - corgiallorosso : #Mourinho: “Rimarrò qui minimo altri 2 anni. Finale squilibrata: il popolo albanese tifi per noi. Smalling, Miki, Z… - VesuvioLive : Gragnano. 24enne ferito fuori la pizzeria: “Mi ha sparato senza un motivo. Non lo conosco” - ilFattoMolfetta : LOTTA LIBERA. IL TEAM PALOMBA SEDE DEL PROGETTO GIOVANI TALENTI - junews24com : Calciomercato Juve: tre strade da seguire per il futuro. Ecco i piani del club - -