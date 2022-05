Ultime Notizie – Covid oggi Emilia Romagna, 2.835 contagi e 12 morti: bollettino 18 maggio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono 2.835 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 maggio in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 12 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus nella regione sono stati registrati 1.465.883 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati attraverso 17.866 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 10.195 molecolari e 7.671 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,9%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.475.716 dosi; sul totale sono 3.790.940 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,3%. Le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono 2.835 i nuovida coronavirus18in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 12. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus nella regione sono stati registrati 1.465.883 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati attraverso 17.866 tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 10.195 molecolari e 7.671 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,9%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.475.716 dosi; sul totale sono 3.790.940 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,3%. Le ...

