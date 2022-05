Ultime Notizie – Conte e il governo: “Nuova maggioranza da Meloni a Renzi” (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Oggi registriamo che di fatto si è formata una Nuova maggioranza, che spazia da Fratelli d’Italia sino a Italia Viva. Si è formata violando patti e regole”. Così il leader M5S Giuseppe Conte dopo il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle, convocato d’urgenza per fare il punto dopo il voto al Senato che ha eletto Stefania Craxi come presidente della Commissione Esteri. “Evidentemente le nostre posizioni, molto chiare – che vogliamo affrontare in un dibattito pubblico per quanto riguarda la politica estera, l’indirizzo per una soluzione politica del conflitto in Ucraina – non piacciono o comunque non piacciono a tutti. Ne prendiamo atto”, aggiunge. “Avevamo avviato un percorso condiviso. Il M5S con grande senso di responsabilità e lealtà verso le istituzioni e i cittadini italiani si era predisposto per il cambio della presidenza ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Oggi registriamo che di fatto si è formata una, che spazia da Fratelli d’Italia sino a Italia Viva. Si è formata violando patti e regole”. Così il leader M5S Giuseppedopo il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle, convocato d’urgenza per fare il punto dopo il voto al Senato che ha eletto Stefania Craxi come presidente della Commissione Esteri. “Evidentemente le nostre posizioni, molto chiare – che vogliamo affrontare in un dibattito pubblico per quanto riguarda la politica estera, l’indirizzo per una soluzione politica del conflitto in Ucraina – non piacciono o comunque non piacciono a tutti. Ne prendiamo atto”, aggiunge. “Avevamo avviato un percorso condiviso. Il M5S con grande senso di responsabilità e lealtà verso le istituzioni e i cittadini italiani si era predisposto per il cambio della presidenza ...

