Ultime Notizie – Chi è Sanna Marin, premier porta Finlandia in Nato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Classe 1985, cresciuta dalla madre e dalla sua compagna, Sanna Marin – la premier che ha ‘sfidato’ Putin formalizzando la richiesta di ingresso della Finlandia nella Nato – in visita oggi in Italia per l’incontro con Mario Draghi. 37 anni da compiere a novembre, Marin nel 2019 è stata il capo di governo più giovane del mondo: membro del Parlamento finlandese dal 2015, ministro dei Trasporti da giugno a settembre 2019, Sanna Marin è infatti diventata sei mesi dopo – a soli 34 anni – primo ministro alla guida di una coalizione di cinque partiti, tutti guidati da donne. “Non penso mai alla mia età o al mio genere, penso alle ragioni per le quali sono entrata in politica e per le quali abbiamo vinto il sostegno dell’elettorato”, le parole dell’allora ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Classe 1985, cresciuta dalla madre e dalla sua compagna,– lache ha ‘sfidato’ Putin formalizzando la richiesta di ingresso dellanella– in visita oggi in Italia per l’incontro con Mario Draghi. 37 anni da compiere a novembre,nel 2019 è stata il capo di governo più giovane del mondo: membro del Parlamento finlandese dal 2015, ministro dei Trasporti da giugno a settembre 2019,è infatti diventata sei mesi dopo – a soli 34 anni – primo ministro alla guida di una coalizione di cinque partiti, tutti guidati da donne. “Non penso mai alla mia età o al mio genere, penso alle ragioni per le quali sono entrata in politica e per le quali abbiamo vinto il sostegno dell’elettorato”, le parole dell’allora ...

Advertising

umbriajournal_ : Cinema teatro Esperia, saggio di fine corso della Scuola di Musical Fly - junews24com : Perisic Juve, Pedullà: «Nessuna firma con altri club». Cosa filtra sul futuro - - zazoomblog : Ultime Notizie – Liliana Segre invita Chiara Ferragni a visitare Memoriale Shoah - #Ultime #Notizie #Liliana #Segre - TTrasporti : ??Ultime notizie per 'Vasco Live' ??Navette, parcheggi e fermate per i servizi predisposti il 20 maggio 2022 in vista… - Dario81415894 : RT @SimoNoveOtto: menomale che è mercoledì e stasera c'è Chi l'ha visto almeno posso avere le ultime notizie e aggiornamenti sulla Sampdoria -