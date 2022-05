Ufo, la prima audizione al Congresso Usa dopo 50 anni: “Sì, ci sono avvistamenti con caratteristiche di volo che non possiamo spiegare” (Di mercoledì 18 maggio 2022) La prima audizione dopo 50 anni sugli Ufo al Congresso degli Stati Uniti finisce con un nulla di fatto. Perché molte apparizioni di fenomeni aerei inspiegabili (l’acronimo inglese è UAP) registrati dai militari americani rimangono ancora un mistero. sono le più importanti testate internazionali (New York Times, BBC, ecc…) a dare ampio risalto a quello che è accaduto di eccezionale nelle scorse ore a Washington. Durante l’audizione alla sottocommissione contro il terrorismo, il controspionaggio e la controproliferazione dell’intelligence della Camera, Ronald Moultrie, un alto funzionario dell’intelligence del Pentagono, ha affermato che attraverso un’analisi “rigorosa”, la maggior parte – ma non tutti – degli UAP possono essere identificati. “Qualsiasi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) La50sugli Ufo aldegli Stati Uniti finisce con un nulla di fatto. Perché molte apparizioni di fenomeni aerei inspiegabili (l’acronimo inglese è UAP) registrati dai militari americani rimangono ancora un mistero.le più importanti testate internazionali (New York Times, BBC, ecc…) a dare ampio risalto a quello che è accaduto di eccezionale nelle scorse ore a Washington. Durante l’alla sottocommissione contro il terrorismo, il controspionaggio e la controproliferazione dell’intelligence della Camera, Ronald Moultrie, un alto funzionario dell’intelligence del Pentagono, ha affermato che attraverso un’analisi “rigorosa”, la maggior parte – ma non tutti – degli UAP posessere identificati. “Qualsiasi ...

