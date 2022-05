Ufo, il Congresso Usa conferma l’esistenza degli oggetti volanti non identificati (Di mercoledì 18 maggio 2022) Per la prima volta, la commissione alla Camera del dipartimento della Difesa, ha tenuto un?audizione al Congresso sul avvistamento di veicoli aerei non identificati sul suolo americano, I cosiddetti UFO. Sono stati chiamati in causa rappresentanti della Difesa e parlamentari per discutere centinaia di segnalazioni fornite negli ultimi decenni dai piloti dell?areonautica militare su avvistamenti che non trovano una spiegazione scientifica. Ufo, le dichiarazioni al Congresso Mai prima d’ora, negli Stati Uniti, c’era stata un’audizione pubblica al Congresso sul fenomeno degli oggetti volanti non identificati, meglio conosciuti come UFO. Ma ieri, per la prima volta, se ne è discusso. La sottocommissione del Congresso è stata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Per la prima volta, la commissione alla Camera del dipartimento della Difesa, ha tenuto un?audizione alsul avvistamento di veicoli aerei nonsul suolo americano, I cosiddetti UFO. Sono stati chiamati in causa rappresentanti della Difesa e parlamentari per discutere centinaia di segnalazioni fornite negli ultimi decenni dai piloti dell?areonautica militare su avvistamenti che non trovano una spiegazione scientifica. Ufo, le dichiarazioni alMai prima d’ora, negli Stati Uniti, c’era stata un’audizione pubblica alsul fenomenonon, meglio conosciuti come UFO. Ma ieri, per la prima volta, se ne è discusso. La sottocommissione delè stata ...

