UFFICIALE – Belgio: diramata la lista dei convocati per la Nations League, la notizia su Mertens!

In vista dei primi impegni in Nations League, in programma nel mese di giugno, il Commissario Tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha diramato la lista dei 32 giocatori che faranno parte della spedizione.

Dries Mertens (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Tra loro, spicca anche l'attaccante del Napoli Dries Mertens che, insieme agli altri 'italiani' Arthur Theate, Alexis Saelemaekers e Dennis Praet, compongono la rosa a disposizione dei 'Diavoli Rossi'.

Di seguito, l'elenco completo dei selezionati dal tecnico Martinez

3?2? Devils to start our #NationsLeague campaign! #DEVILTIME pic.twitter.com/65rcF8jtT9— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 18, 2022

