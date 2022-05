Ue | Ifo critica regolamenti su investimenti finanziari ' verdi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Monaco di Baviera, 18 mag. (Adnkronos) - L'introduzione di un quadro normativo europeo per gli asset" riduce la performance economica complessiva e potrebbe portare a una minore azione per il clima a livello mondiale. Questa è la conclusione a cui sono giunti il presidente dell'ifo Clemens Fuest e il ricercatore dell'ifo Volker Meier in un recente articolo per l'ifo Schnelldienst. "La tassonomia non è allineata con altri strumenti di politica climatica; soprattutto, mina i vantaggi di efficienza del prezzo della CO?", afferma Fuest. Gli autorino anche il possibile obiettivo di vincolare i futuri governi a una politica ambientale più severa sulla base di questo regolamento UE. Sebbene il capitale verrebbe vincolato a" nel lungo periodo, la disponibilità ...