Ue, Fitto: «Dopo i trionfalismi, il nuovo corso per il Mezzogiorno è il taglio delle risorse» (Di mercoledì 18 maggio 2022) «Dopo i proclami, il nuovo corso per il Mezzogiorno e delle relative politiche è il taglio delle risorse. Il nuovo Dl Aiuti approvato dal Cdm il 5 maggio e pubblicato solo ieri in Gazzetta, prevede, all’art. 57 comma 4 lettera f, un taglio delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 di 6 miliardi». Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr- FdI al Parlamento europeo Raffaele Fitto. «risorse che hai sensi dell’art. 119 della Costituzione sono assegnate per l’80% al Sud e per il 20% al Nord, ma che invece saranno distribuite senza alcuna distinzione geografica per affrontare il caro energia e la crisi dei rifugiati. In pratica le regioni ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 maggio 2022) «i proclami, ilper ilrelative politiche è il. IlDl Aiuti approvato dal Cdm il 5 maggio e pubblicato solo ieri in Gazzetta, prevede, all’art. 57 comma 4 lettera f, undel Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 di 6 miliardi». Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr- FdI al Parlamento europeo Raffaele. «che hai sensi dell’art. 119 della Costituzione sono assegnate per l’80% al Sud e per il 20% al Nord, ma che invece saranno distribuite senza alcuna distinzione geografica per affrontare il caro energia e la crisi dei rifugiati. In pratica le regioni ...

