Ucraina: trovati morti 1.288 civili in regione Kiev da inizio invasione (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono 1.288 i civili trovati morti nella regione di Kiev dall'inizio dell'invasione. Lo ha reso noto il capo della polizia della regione, Andriy Nyebytov, citato dall'agenzia di stampa Interfax-Ucraina. "Al momento abbiamo i corpi di... Leggi su europa.today (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono 1.288 inelladidall'dell'. Lo ha reso noto il capo della polizia della, Andriy Nyebytov, citato dall'agenzia di stampa Interfax-. "Al momento abbiamo i corpi di...

Advertising

NicoliAurora : @audisiocumerla1 @ladyonorato @robersperanza Magari domani! Ma ci vogliono far credere che uscendo non si daranno i… - Floritmassimil1 : RT @shineelite2: Trovati centinaia di calzini sporchi e usati nella Azovstal #FontiRusse dicono che sono la prova di laboratori di armi chi… - shineelite2 : RT @shineelite2: Trovati centinaia di calzini sporchi e usati nella Azovstal #FontiRusse dicono che sono la prova di laboratori di armi chi… - shineelite2 : Trovati centinaia di calzini sporchi e usati nella Azovstal #FontiRusse dicono che sono la prova di laboratori di a… - avantibionda : @BOLTXV950 @HuffPostItalia Ne ho trovati anche altri di articoli in cui parlano del pericolo neonazista in Ucraina.… -