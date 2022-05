Ucraina | Svezia e Finlandia nella Nato | presentata la domanda di adesione

(Di mercoledì 18 maggio 2022) La guerra della Russia inè giunta quasi al termine del terzo mese di combattimenti e lareagisce allargando la sua sfera di influenza., neutrali da sempre, hanno presentato le rispettive domande diall’Alleanza atlantica. Il Segretario generale della, Jens Stoltenberg – che è norvegese – ha ricevuto gli ambasciatori dei due paesi scandinavi oggi 18 maggio. “Questo è un momento storico in un momento critico per la nostra sicurezza“, ha affermato Stoltenberg riferendosi alla guerra in. “Speriamo di concludere rapidamente” il processo di, ha aggiunto. Il 17 maggio la ministra degli Esteri svedese, Ann Linde, ha firmato la richiesta dialla...

L' ambasciatore italiano a Mosca Giorgio Starace è stato convocato dal ministero degli Esteri russo. Lo apprende l'ANSA da fonti informate. Anche l' ambasciatore francese a Mosca Pierre Levy è stato ...10.30 Le Pen: "Allargamento Nato e Ue non favoriscono la pace in" L'allargamento della Nato alla Finlandia e alla, come anche l'allargamento dell'Unione europea, non favoriscono la ...Nel giorno in cui la Finlandia (assieme alla Svezia) presenta alla Nato la richiesta formale di adesione, la premier di Helsinki Sanna Marin incontra il primo ministro italiano Mario Draghi ...''Sono onorato di ricevere le richieste di adesione di Svezia e Finlandia'', ha aggiunto Stoltenberg. I tre leader 'discuteranno delle richieste di adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, della sicu ...