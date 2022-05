Ucraina si prepara estendere legge maziale e mobilitazione generale (Di mercoledì 18 maggio 2022) C'è un progetto di legge del parlamento ucraino sull'estensione della legge marziale in Ucraina dopo il 24 maggio e sull'estensione della mobilitazione generale. In particolare sul sito della Rada ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) C'è un progetto didel parlamento ucraino sull'estensione dellamarziale indopo il 24 maggio e sull'estensione della. In particolare sul sito della Rada ...

Advertising

franciungaro : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #18maggio. Tra i temi: ??Draghi prepara l’informativa sull’Ucraina; ??Via libera alla… - BarfenBeba : RT @omoscatelli: Il colonnello in pensione #khodaryonok che in tv prevede tempi duri in #Ucraina, sottolinea il 'totale isolamento geopolit… - P_risks : RT @omoscatelli: Il colonnello in pensione #khodaryonok che in tv prevede tempi duri in #Ucraina, sottolinea il 'totale isolamento geopolit… - emanuelpietrob1 : RT @omoscatelli: Il colonnello in pensione #khodaryonok che in tv prevede tempi duri in #Ucraina, sottolinea il 'totale isolamento geopolit… - Clarembaldo : RT @omoscatelli: Il colonnello in pensione #khodaryonok che in tv prevede tempi duri in #Ucraina, sottolinea il 'totale isolamento geopolit… -