Ucraina, Shevchenko incontra Zelensky: la carica dell'ex attaccante (Di mercoledì 18 maggio 2022) Shevchenko incontra Zelensky: l'ex rossonero è diventato ambasciatore della raccolta fondi per il popolo ucraino Andriy Shevchenko ha viaggiato in macchina da Londra a Kiev per incontrare il presidente dell'Ucraina Zelensky che ha lanciato una raccolta fondi per il popolo ucraino di cui Sheva sarà il primo ambasciatore ufficiale. Ecco le parole della leggenda rossonera: «Ho guidato personalmente da Londra a Kiev per incontrare il presidente, e sono più che felice di essere qui a casa. Da molti anni rappresento l'Ucraina sulla scena calcistica internazionale. Ma oggi, quando il mio Paese soffre per la guerra, la mia priorità non è il calcio, ma aiutare l'Ucraina» L'articolo proviene da Calcio News 24.

