Ucraina: Russia, forze Kiev usano ospedali e scuole per scopi militari (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mosca, 18 mag. (Adnkronos) - ''Le forze armate ucraine hanno compiuto azioni illegali usando strutture civili per scopi militari''. Lo ha detto il ministero della Difesa russo su Telegram aggiungendo, senza fornire prove, che "il battaglione Azov ha utilizzato gli edifici degli asili nido e delle scuole come caserme" e che i membri del battaglione 'Aidar' hanno creato postazioni di tiro in luoghi non destinati a questo, creando un reale pericolo per la popolazione civile". Il ministero della Difesa russo afferma inoltre che nella regione di Dnepropetrovsk le forze ucraine hanno organizzato operazioni militari negli ospedali e che ''il personale e i pazienti delle strutture mediche sono tenuti come scudi umani''. La nota conclude affermando che "come parte dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mosca, 18 mag. (Adnkronos) - ''Learmate ucraine hanno compiuto azioni illegali usando strutture civili per''. Lo ha detto il ministero della Difesa russo su Telegram aggiungendo, senza fornire prove, che "il battaglione Azov ha utilizzato gli edifici degli asili nido e dellecome caserme" e che i membri del battaglione 'Aidar' hanno creato postazioni di tiro in luoghi non destinati a questo, creando un reale pericolo per la popolazione civile". Il ministero della Difesa russo afferma inoltre che nella regione di Dnepropetrovsk leucraine hanno organizzato operazionineglie che ''il personale e i pazienti delle strutture mediche sono tenuti come scudi umani''. La nota conclude affermando che "come parte dei ...

Advertising

martaottaviani : Oggi su @Avvenire_Nei in #Russia economia va talmente male che i furti nei supermercati sono aumentati del 18%. Rub… - gparagone : Se si agevola l’ingresso di #Svezia e #Finlandia nella #NATO, la fine del conflitto la vediamo col binocolo.… - gparagone : Il rublo doveva soccombere ed invece ....SCOPPIA di salute. Anche @eni si adeguerà a ciò che accade in Germania.… - Axelrod70 : @fattoquotidiano La Costituzione di Travaglio dice che la Russia ha diritto di annettere l'Ucraina. - News24_it : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Mosca: non saremo primi a lanciare attacco nucleare. Kiev: ancor… - la… -