Ucraina | russi rafforzano offensiva nella regione di Luhansk

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Funzionari militari ucraini affermano che i russi hanno intensificato i loro sforzi per distruggere le difese ucraine nella regione di Luhansk, portando 15 elicotteri per rafforzare l'offensiva. Le difese ucraine intorno alle città di Severodonetsk e Lysychansk rimangono sotto l'intensa pressione dei bombardamenti di artiglieria e degli attacchi aerei, che sono aumentati anche nei villaggi più a sud, come Vrubivka. Secondo le fonti, le forze russe, che controllano circa il 90% della regione, stanno cercando di sfondare le linee ucraine in quest'area e completare la conquista del Luhansk. Serhiy Hayday, capo dell'amministrazione militare della regione di Luhansk, ha detto che quattro civili sono stati uccisi ...

