Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Renzi, 'da Russia aspettative su Italia visto M5S e Lega e le magliette pro Putin' -… - TV7Benevento : Ucraina: Renzi, 'espulsione diplomatici italiani è ritorsione' - - lella_c : RT @lefrasidiosho: La cosa sta sfuggendo di mano #Ucraina #Eurovision #Renzi - Piumi_66 : RT @lefrasidiosho: La cosa sta sfuggendo di mano #Ucraina #Eurovision #Renzi - ThePuni16830747 : RT @lefrasidiosho: La cosa sta sfuggendo di mano #Ucraina #Eurovision #Renzi -

...serata ad una seconda presentazione romana del suo librocontinua ad analizzare lo scenario internazionale, e si definisce 'macroniano' e più distante dalle posizioni di Joe Biden sull'. ...... molto chiare - che vogliamo affrontare in un dibattito pubblico per quanto riguarda la politica estera, l'indirizzo per una soluzione politica del conflitto in- non piacciono o comunque non ...E poi la ricerca di una soluzione politica. Non credo che ci sia una particolare attenzione sull’Italia ma c’è sicuramente una rottura tra Italia e Russia”!. Così Matteo Renzi a Tg2Post.Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “I russi avevano delle aspettative sull’Italia anche perché M5S e Lega andavano sulla Piazza Rossa con le magliette pro Putin…”. Così Matteo Renzi a Tg2 Post.