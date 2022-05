Ucraina: Quartapelle, '2161 orfani ucraini rapiti da russi, da Italia impegno contro crimini' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Sono 2.161 i minori orfani ucraini rapiti dalla russia e dati in adozione. Di tutte le storie di atrocità di cui ci ha informato Liudmyla Denisova commissaria dei diritti umani questa è la più crudele. L'Italia aiuterà l'Ucraina a indagare e perseguire tutti i crimini di guerra della russia". Così Lia Quartapelle del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Sono 2.161 i minoridallaa e dati in adozione. Di tutte le storie di atrocità di cui ci ha informato Liudmyla Denisova commissaria dei diritti umani questa è la più crudele. L'aiuterà l'a indagare e perseguire tutti idi guerra dellaa". Così Liadel Pd su twitter.

