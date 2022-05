Ucraina, la Russia vuole uscire dall'Oms: 'Hanno trascurato gli obblighi verso il nostro Paese' (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Duma russa ha in programma di valutare il ritiro di Mosca dall'Oms e dal Wto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e quella del Commercio. A riportarlo è il quotidiano russo Kommersante, citando ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Duma russa ha in programma di valutare il ritiro di Mosca'Oms e dal Wto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e quella del Commercio. A riportarlo è il quotidiano russo Kommersante, citando ...

Advertising

martaottaviani : Oggi su @Avvenire_Nei in #Russia economia va talmente male che i furti nei supermercati sono aumentati del 18%. Rub… - gparagone : Se si agevola l’ingresso di #Svezia e #Finlandia nella #NATO, la fine del conflitto la vediamo col binocolo.… - gparagone : Il rublo doveva soccombere ed invece ....SCOPPIA di salute. Anche @eni si adeguerà a ciò che accade in Germania.… - Frankf1842 : RT @busettodavide: I nostri media vanno avanti da mesi nel dirci che in #Russia i giornalisti non usano la parola 'guerra' per definire il… - 1862gigi : RT @strange_days_82: Orsini : La classe politica non fa ragionamenti sul futuro. #cartabianca #Orsini #Zelensky #Putin #Biden #Russia #Ucra… -