Ucraina, la Russia espelle 24 diplomatici italiani. Draghi: «Atto ostile» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Svezia e Finlandia hanno presentato le rispettive domande di adesione alla Nato. Il Segretario generale Nato, Stoltenberg, parla di "momento storico". La camera bassa del Parlamento russo valuterà il possibile ritiro del Paese da Oms e Wto. Per l'Intelligence inglese la Russia ha "significativi problemi" di reclutamento, e sta schierando forze cecene soprattutto nelle regioni di Mariupol e Lugansk. L'Oms, intanto, lancia l'allarme sulla città portuale Ucraina, che rischia un'epidemia di colera

