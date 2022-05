Ucraina, la grande paura di Biden e degli Usa: «La Russia sta perdendo la guerra, ecco perché Putin è ancora più pericoloso» (Di mercoledì 18 maggio 2022) No, le cose non stanno affatto andando come voleva: Putin, oggettivamente, questa guerra la sta perdendo.Attenzione, però: perché non è detto che questa sia, necessariamente... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 18 maggio 2022) No, le cose non stanno affatto andando come voleva:, oggettivamente, questala sta.Attenzione, però:non è detto che questa sia, necessariamente...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky a sorpresa al Festival di Cannes: 'Serve un nuovo Chaplin'. Standing ovation per lui che cita Il… - RaiNews : #Zelensky in video da Kiev cita 'Il grande dittatore' e chiede al cinema di non restare in silenzio di fronte alla… - Smargiasso1975_ : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Zelensky a sorpresa al Festival di Cannes: 'Serve un nuovo Chaplin'. Standing ovation per lui che cita Il grand… - PerkUlatore : @ziobaffone Dipende dalla prospettiva. A me pare che abbia provato a conquistare tutta l'Ucraina salvo poi scappar… - MariaCo91160548 : @Adnkronos Grande errore no armi all'ucraina -