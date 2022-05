Ucraina | Kiev | soldato russo si dichiara colpevole di crimini di guerra

Advertising

ale_dibattista : Ieri a @diMartedi ho avuto uno scontro con Riotta sull'informazione ai tempi della guerra in Ucraina, sull'espansio… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La premier della Finlandia, Sanna Marin, è arrivata a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Cons… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Abbiamo raccolto la segnalazione di circa 43mila crimini di guerra. Sono almeno 200 le violenze sessuali… - FerdinandoButt3 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Mosca annuncerà all'ambasciatore italiano Giorgio Starace la decisione di espellere 24 diplomatici italiani com… - Itsmylifemusic1 : ?? #???????? Organizzazioni radicali di destra in Ucraina diffondono l'estremismo tra i minori creando campi di adde… -

RaiNews

Nel primo processo per crimini di guerra in, che si è tenuto a, Vadim Shishimarin, soldato russo di 21 anni, si è dichiarato colpevole in tribunale di aver ucciso un civile nella regione di Sumy. La corte dovrà interrogare non solo ..."Nelle scorse settimane abbiamo mostrato una grande unità rispetto all'anche nel cercare una soluzione negoziale e continueremo a farlo", ha aggiunto il presidente del Consiglio, ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 84 Vadim Shishimarin di 21 anni è accusato di aver ucciso a colpi di arma da fuoco un civile disarmato e rischia l'ergastolo Il sergente Vadim Shysimarin, primo soldato russo a processo in Ucraina per ...Dopo la resa di gran parte dei militari bloccati nell'Azovstal si apre la missione umanitaria per conoscere il loro destino ...