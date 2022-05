Ucraina, il capo dei ceceni: 'Combattiamo contro la Nato, non contro Kiev' (Di mercoledì 18 maggio 2022) 'Noi in questo momento non Combattiamo contro l'Ucraina, noi Combattiamo contro la Nato'. Sono le parole di Ramzan Kadyrov, capo della cecenia che fa parte della Federazione Russa, alla televisione ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 maggio 2022) 'Noi in questo momento nonl', noila'. Sono le parole di Ramzan Kadyrov,dellaa che fa parte della Federazione Russa, alla televisione ...

