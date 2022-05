Ucraina | Google chiude i suoi uffici in Russia**

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) -in Russia. Lo riporta l'agenzia di notizia ucraina Unian, citando le parole di un portavoce dell'azienda. "Il sequestro di un conto bancario diRussia ha reso impossibile il funzionamento del nostroo russo, incluso il mantenimento di dipendenti e salari in Russia, il pagamento di fornitori e appaltatori e l'adempimento di altri obblighi finanziari", ha affermato il portavoce di. Allo stesso tempo, riferisce Unian,continuerà a offrire l'opportunità di utilizzare i servizi gratuiti dell'azienda per gli utenti russi. Questi includono Ricerca, YouTube, Gmail, Maps ePlay.

... come reportage e video che contraddicono le argomentazioni trasmesse dalla TV di Stato sulla guerra con l'non ha rivelato l'importo bloccato dal Cremlino, ma le stime ipotizzano che ...La Russia blocca il conto di: è bancarotta Le tensioni tra il Cremlino e la parent company Alphabet si registrano in realtà da ben prima che scoppiasse la guerra in. A lungo, la realtà ...