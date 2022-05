Ucraina: Gb, Piano Marshall per ricostruzione con risorse russe (Di mercoledì 18 maggio 2022) Londra, 18 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di un nuovo Piano Marshall per ricostruire l'Ucraina e ne abbiamo appena parlato al vertice del G7 con i miei colleghi provenienti da tutto il mondo''. Lo ha detto la Segretaria agli Esteri britannica Liz Truss intervistata a Times Radio. ''Stiamo cercando di capire come usare i beni russi per aiutare a pagare'' le spese per la ricostruzione dell'Ucraina, ha aggiunto Truss. Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Londra, 18 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di un nuovoper ricostruire l'e ne abbiamo appena parlato al vertice del G7 con i miei colleghi provenienti da tutto il mondo''. Lo ha detto la Segretaria agli Esteri britannica Liz Truss intervistata a Times Radio. ''Stiamo cercando di capire come usare i beni russi per aiutare a pagare'' le spese per ladell', ha aggiunto Truss.

