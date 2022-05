Ucraina | Enria | ' guerra sta spingendo al ribasso valutazioni banche Ue' **

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Se lehanno mostrato buona capacità di tenuta durante la pandemia e alla vigilia dello shock" provocato dall'attacco della Russia "con il prolungarsi del conflitto e il peggioramento delle prospettive macroeconomiche gli investitori sono portati a rivedere alle proprie". Lo segnala il presidente del Consiglio di Vigilanza della Bce Andreanel suo intervento al Comitato Esecutivo dell'Abi. Nelle slide diffuse dall'Eurotowerricorda anche come "l'uscita da un contesto di bassi tassi di interesse, nel complesso favorevole per le, è offuscata dalle previsioni di un rallentamento economico".

