**Ucraina: Draghi, impegno difesa Finlandia c'è in fase transizione Nato e non ha condizioni** (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "L'Italia accoglie con grandissimo favore questo giorno storico per la Finlandia. Noi, come altri Paesi della Nato e dell'Ure, saremo impegnati a garantire e aiutare la sicurezza della Finlandia nella fase di transizione. Cosa questo comporti lo vedremo, ma questo impegno c'è e non ha condizioni". Lo ha detto il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti subito dopo le dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro finlandese, Sanna Marin, ricevuta questa mattina a Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "L'Italia accoglie con grandissimo favore questo giorno storico per la. Noi, come altri Paesi dellae dell'Ure, saremo impegnati a garantire e aiutare la sicurezza dellanelladi. Cosa questo comporti lo vedremo, ma questoc'è e non ha condizioni". Lo ha detto il premier Mario, rispondendo alle domande dei cronisti subito dopo le dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro finlandese, Sanna Marin, ricevuta questa mattina a Palazzo Chigi.

